ANTONELLA PEPE ED ERASMO MORTARUOLO INCONTRANO CONFAGRICOLTURA BENEVENTO

“Insieme ad Antonella Pepe, candidata alla Camera per i Democratici e Progressisti nel collegio uninominale di Benevento, ho incontrato il Presidente di Confagricoltura Benevento, Antonio Casazza e il Direttore, Antonio Caputo per un confronto sul cambio di rotta che è necessario dare al comparto agricolo che è un settore trainante della nostra economia regionale. Una visita che ha posto l’attenzione sullo sviluppo territoriale e sull’urgenza di dare forza al settore agricolo, stimolarne la competitività e garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali. Dobbiamo far sì che l’agricoltura si ponga come asset centrale della strategia di rilancio del Sannio e delle aree interne”. Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale del PD e candidato alla Camera nel collegio plurinominale Campania 2.