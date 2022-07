Appovazione bilancio di previsione 2022-2024. Picariello: “E’ l’inizio di una nuova fase per Benevento”

“Il Comune di Benevento, , ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2022-2024, essendo uno dei primi in Campania a farlo.

Un plauso va all’Ufficio Ragioneria e all’assessore al Ramo, che hanno provveduto a lavorare alacremente affinché il Consiglio approvasse detto strumento fondamentale, che delinea lo sviluppo socio economico della città.

A breve, dunque, si approverà il PEG, Piano Economico di Gestione, destinando ai vari Settori le risorse necessarie atte a delineare l’asset cittadino. Inoltre, allegato all’approvazione del Documento Economico Finanziario, è stato approvato il Piano Triennale delle Opere pubbliche, per cui, fra un mese, inizieranno i vari lavori partendo dall’hub turistico e dalla mediateca Arco di Traiano.

Pertanto, bisogna continuare su questa strada, iniziando a riorganizzare la macchina amministrativa, che stenta ancora a decollare sul versante della lavorazione dei procedimenti amministrativi.

Ecco perché, in questi giorni, ci vedremo e ci confronteremo per serrare i ranghi e per potenziare la performance amministrativa e politica, al fine di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini.

È questo, dunque, l’inizio di un lungo percorso che vedrà, a breve, la nostra città protagonista”.

Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di maggioranza al Comune di Benevento, Antonio Picariello.