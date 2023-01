APPROVATO IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA PER IL PONTE SUL FIUME VOLTURNO IN AMOROSI SULLA STRADA SANNITICA

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’importo di € 3.400.000 per l’intervento di messa in sicurezza e riqualificazione del ponte sul Volturno nel Comune di Amorosi sulla Strada provinciale n. 87 (ex Statale 87 Sannitica).

Il programma, che recepisce la Relazione curata dal Settore Tecnico della Provincia, diretto dall’ing. Angelo Carmine Giordano, tiene conto del fatto che la provinciale n. 87 “Sannitica” rappresenta un percorso di notevole importanza, attraversando aree con notevole densità demografica e collegante l’area della Valle Telesina e la Provincia di Caserta con il ponte sul fiume Volturno in territorio di Amorosi e la S.S.V. n. 372 Benevento – Telese – Caianello.

La strada Sannitica, inoltre, con uno sviluppo complessivo di CIRCA 33,5 Km., attraversando i territori di Amorosi, Telese Terme, Castelvenere, Guardia, S. Lorenzo, S. Lupo, Pontelandolfo e Morcone, si congiunge con la Strada a scorrimento veloce n. 88 Benevento – Campobasso: insomma si tratta di un itinerario interregionale.

I capisaldi della Sannitica sono rappresentati appunto dal Ponte sul Volturno in Amorosi al confine con il casertano e dall’innesto sulla superstrada Fondo Valle Tammaro alla località S. Maria del Guglieto in territorio di Morcone. Uno dei punti a maggiore criticità di questo lungo percorso è proprio il ponte sul fiume Volturno: oltre ad avere una carreggiata stradale di limitate dimensioni, il ponte presenta infatti un tratto di marciapiede a sbalzo, con relativa barriera, in precarie condizioni di stabilità, che ne pregiudica le condizioni di percorribilità e sicurezza.

Da quanto rilevato è evidente la necessità di un intervento risolutore su questa infrastruttura per non compromettere il collegamento tra il Comune di Amorosi e quelli viciniori ed, in definitiva, l’intera percorrenza verso il Casertano ed Molise.