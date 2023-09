Assemblea regionale delle Pro Loco della Campania

Le Pro Loco della Campania e l’UNPLI partner della Regione Campania nella promozione turistica e valorizzazione della memoria, delle tradizioni e del territorio vivono con forte disagio i ritardi e le disattenzioni nell’applicazione della L.R. 18/14.

Nei giorni scorsi si è tenuta in Avellino un’affollata assemblea regionale delle Pro Loco iscritte all’UNPLI per ottemperare ad una serie di adempimenti procedurali e formali. Sono state alcune centinaia i Presidenti delle Pro Loco in rappresentanza delle oltre cinquecento associazioni rappresentate dall’UNPLI , convocati dal Presidente Regionale Tony Lucido . Erano veramente tanti i partecipanti, presenti i cinque Presidenti Provinciali Barbati per Napoli, Silvestri per Avellino, Tommasino per Salerno, Mazzeo per Benevento, Compagnone per Caserta, i Consiglieri Nazionali, i componenti del Consiglio Regionale e una folla di Presidenti, Delegati e di simpatizzanti, tanto da riempire il salone gentilmente messo a disposizione dalla Confraternita della Misericordia di Avellino.

Esauriti gli adempimenti previsti, tra l’altro approvazione del consuntivo 2022 con la relazione del Presidente approvata all’unanimità, così come era prevedibile il mondo delle Pro Loco della Campania rappresentato dall’ UNPLI, con circa cinquecento adesioni si è interrogato sui ritardi degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 18/14 a favore in primo luogo delle Pro Loco e dei Comitati Provinciali e Regionali UNPLI.

Forte è venuta dalla base la spinta verso la Presidenza Regionale, la Giunta Esecutiva e il Consiglio Regionale a non demordere nel rappresentare al Presidente della Regione Campania De Luca , all’ Assessore Regionale al Turismo Casucci e complessivamente al Consiglio Regionale della Campania tutto il malcontento per il disagio provocato dai ritardi nel procedere a liquidare i modesti contributi che la L.R. ha previsto a sostegno del mondo dell’associazionismo nel settore del turismo, alle Pro Loco .

Ritardi incomprensibili ed ingiustificabili per le centinaia di Pro Loco; infatti devono essere ancora liquidati a distanza di 4 anni i contributi, si ribadisce modesti, per gli anni 2019, 2021 e 2022, mentre ormai si è giunti all’ultimo trimestre 2023. Nonostante gli impegni assunti in occasione anche di incontri promossi con la disponibilità e il garbo dell’assessore Regionale Casucci ed il Direttore dell’ ARETUR Raia, ancora tutto sembra essere in alto mare, sembrerebbe dover registrare una sorta di atteggiamento quasi ostile rispetto alle Pro Loco , che sono il vero motore della promozione del territorio, della valorizzazione della storia, delle tradizioni, dell’ enogastronomia locale , validi strumenti per il rafforzamento dell’identità e senso di appartenenza, da proiettare per il futuro, sapendo intercettare nuove dinamiche e cogliere nuovi modelli di turismi e di sviluppo.

La L.R 18/14 ed i regolamenti attuativi 2/15 e 2/2021, che disciplinano termini e modalità perché le Pro Loco e l’UNPLI possano agire nella funzione di rappresentanza e di promozione del territorio, di mediazione organizzativa, di coordinamento e di assistenza, sembra, al momento, non essere rispettata, eppure trattasi di provvedimenti legislativi ed esecutivi emanati dalla stessa Regione. Le Pro Loco proprio perché iscritte all’Albo Regionale, anziché essere premiate e valorizzate in quanto riconosciute come partner della Regione e strumento operativo di attuazione di piani turistici regionali, ovviamente per quanto di loro competenza, penalizzate non solo dagli inconcepibili e incomprensibili ritardi nella liquidazione di modesti contributi annuali, ma vengono escluse dalla partecipazione a tutte le altre forme di sostegni per la realizzazione di iniziative , attività ed eventi proprio per questa condizioni “ di partner”!