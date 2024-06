Autore, regolamento e tecnici a confronto. Incontro al CONI con Davide Galieri (video e foto)

Un pomeriggio di pallacanestro quello vissuto sabato mattina presso il Coni Benevento.

Per l’occasione non sono state le squadre ed il campo i protagonisti ma ha destato grande interesse il convegno dal titolo: Autore, regolamento e tecnici a confronto.

L’ occasione è stata propizia per presentare alla pallacanestro beneventana il nuovo manuale adottato dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

Due volumi, entrambi strettamente interconnessi al mondo del basket. Uno per la pallacanestro indoor, l’altro per il fronte del 3×3, ambedue tra l’altro frutto del lavoro del beneventano Davide Galieri, fischietto di basket in B interregionale e B femminile per la Fip Molise, oltre che formatore regionale di giovani fischietti.

L’opera sull’indoor consta di 336 pagine e ben 655 illustrazione con otto capitoli ed un’appendice. Quella sullo street basket presenta 180 pagine con otto capitoli ed uno di appendice ed oltre quattrocento tra illustrazioni, sintesi ed infografiche. Entrambe le opere, oltre al regolamento, hanno al proprio interno anche le interpretazioni Fiba.

I volumi editi dalla Iuorio editore hanno vissuto un’ulteriore presentazione ufficiale, una sorta di incontro tecnico per coinvolgere tutte le componenti della disciplina: ossia arbitri, ufficiali di campo, allenatori, addetti ai lavori e semplici appassionati.

Il pomeriggio sarà moderato dall’UDC Benemerito Angela Vitale e al tavolo ci saranno con l’autore Davide Galieri e l’editore Antonello Iuorio, il presidente della FIP Campania Antonio Caliendo ed il delegato beneventano Marco Mirra, altresì interverranno dal vivo e da remoto i protagonisti tecnici del mondo della palla a spicchi sia in ambito regionale e nazionale/internazionale.

Ascoltiamo l’intervista all’autore Davide Galieri