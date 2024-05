Benevento calcio, la squadra è arrivata a Trieste. Martedì sera l’esordio play-off

Il Benevento è da poco arrivato a Trieste, dove domani sera alle ore 21 affronterà la Triestina (QUI un approfondimento sulla formazione di casa) per l’esordio nella post-season valido per l’andata del Primo Turno Nazionale dei Play-Off di Serie C 2023-24. La Strega, dopo aver pernottato al Mancini Park Hotel di Roma dove ha anche svolto l’allenamento mattutino, ha raggiunto in volo il capoluogo giuliano: domattina è prevista la rifinitura.

La squadra di Mister Gaetano Auteri (leggi QUI le sue dichiarazioni del pre-gara) dovrà fare i conti con una mini-emergenza difensiva: non sono partiti per il Friuli-Venezia Giulia, infatti, i vari Benedetti, Pastina e Terranova, alle prese con i rispettivi infortuni. In queste condizioni il tecnico di Floridia potrebbe anche optare per una difesa a quattro, ma in realtà sembra maggiormente incline per confermare la retroguardia a tre con l’impiego di Berra, Capellini e Viscardi. A centrocampo pochi dubbi, si va verso la conferma della coppia Nardi–Talia nonostante la convincente prestazione di Agazzi nell’ultima gara della regular season contro il Catania. Sugli esterni dovrebbe tornare dal 1′ Improta a destra, con Masciangelo a sinistra; arruolabile anche Simonetti su entrambe le corsie. In avanti, infine, sono tante le alternative a disposizione dell’allenatore siciliano, come affermato tra le linee anche dal tecnico dei rossoalabardati Bordin (QUI): tenta l’opzione Pinato trequartista, con Ciciretti e Lanini pronti ad agire in profondità; non è escluso però l’impiego dei vari Starita e Ciano, tra gli altri attaccanti a disposizione nel tridente offensivo giallorosso.

