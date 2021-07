BENEVENTO, GRANT (LEGA) “L’AVV. MIGNONE  È IL NUOVO COORDINATORE CITTADINO”.

“In bocca al lupo al neo coordinatore della Lega a Benevento, l’avv. Alberto Mignone, risorsa importante per il partito e con grande esperienza amministrativa.

Andiamo avanti più convinti e determinati che mai.

La serietà, l’affidabilità e la buona amministrazione sono e saranno sempre elementi distintivi della nostra azione politica e del progetto di Matteo Salvini.

Con la Lega si serve, della Lega non ci si serve”.

Così in una nota il segretario regionale della Lega in Campania on. Valentino Grant.