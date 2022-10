CALCIO. BENEVENTO IN RITIRO A SILVI MARINA. INFORTUNATI CIANO E VOKIC

Come annunciato sabato dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Como i giallorossi sono partiti domenica pomeriggio per il ritiro che si svolgerà presso l’Hotel Hermitage di Silvi Marina in Abruzzo.

Una iniziativa della società che dovrebbe servire al gruppo di ritrovarsi dal punto di vista della concentrazione come auspicato dallo tesso tecnico Cannavaro che si era dimesso al termine della cocente sconfitta con il lariani (la seconda consecutiva dopo due pareggi), dimissioni rigettate dalla società.

Gli allenamenti si terranno presso il Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, centro sportivo in cui si allena il Pescara.

In questo scenario non proprio roseo accade anche di registrare che si allunghi la lista degli infortunati. Mister Cannavaro dovrà, infatti, fare a meno di Ciano e Vokic che potrebbero restare lontani dai campi di gioco per circa un mese.