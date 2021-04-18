CALCIO. GLI ANTICIPI DELLA 31esima GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A

Le gare della 31esima giornata (12 di ritorno) del Campionato di Serie A
CROTONE-UDINESE 1-2
SAMPDORIA-VERONA 3-1
SASSUOLO-FIORENTINA 3-1
CAGLIARI-PARMA 4-3
MILAN-GENOA oggi, ore 12.30 (Dazn)
ATALANTA-JUVENTUS ore 15 (Sky)
BOLOGNA-SPEZIA ore 15 (Dazn)
LAZIO-BENEVENTO ore 15 (Sky)
TORINO-ROMA ore 18 (Sky)
NAPOLI-INTER ore 20.45 (Sky) Classifica INTER 74
MILAN 63
JUVENTUS 62
ATALANTA 61
NAPOLI 59
LAZIO* 55
ROMA 54
SASSUOLO** 46
VERONA** 41
SAMPDORIA** 39
UDINESE** 36
BOLOGNA 34
GENOA 32
SPEZIA 32
BENEVENTO 30
FIORENTINA** 30
TORINO* 27
CAGLIARI** 25
PARMA** 20
CROTONE** 15
*: una partita in meno; **: una partita in più
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