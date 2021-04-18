CALCIO. GLI ANTICIPI DELLA 31esima GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A

Le gare della 31esima giornata (12 di ritorno) del Campionato di Serie A

CROTONE-UDINESE 1-2

SAMPDORIA-VERONA 3-1

SASSUOLO-FIORENTINA 3-1

CAGLIARI-PARMA 4-3

 

MILAN-GENOA oggi, ore 12.30 (Dazn)

 

ATALANTA-JUVENTUS ore 15 (Sky)

BOLOGNA-SPEZIA ore 15 (Dazn)

LAZIO-BENEVENTO ore 15 (Sky)

TORINO-ROMA ore 18 (Sky)

NAPOLI-INTER ore 20.45 (Sky) Classifica INTER 74

MILAN 63

JUVENTUS 62

ATALANTA 61

NAPOLI 59

LAZIO* 55

ROMA 54

SASSUOLO** 46

VERONA** 41

SAMPDORIA** 39

UDINESE** 36

BOLOGNA 34

GENOA 32

SPEZIA 32

BENEVENTO 30

FIORENTINA** 30

TORINO* 27

CAGLIARI** 25

PARMA** 20

CROTONE** 15

*: una partita in meno; **: una partita in più

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