Cestistica e Catillo: ora che succede? Al via la seconda fase per le due compagini beneventane

Terminata la prima fase sia per la Cestistica che per la Catillo, il focus delle due compagini della sannite si sposta sulla seconda fase, che sarà decisiva per entrambe in ottica salvezza.

Per quanto concerne il campionato di B Interregionale, la Cestistica, essendosi classificata nona, affronterà il girone play-out con le ultime quattro del girone H Calabria-Sicilia.

In questo girone, la Cestistica conserverà i punti ottenuti negli scontri diretti con le ultime tre, ossia Brindisi, Bari e Mola, ed affronterà le quattro corrispettive del girone H (Rende, Castanea, Catania e Messina) in quattro giornate di andata e ritorno, a partire dal fine settimana del 3 Marzo.

Al termine di queste otto gare ulteriori, le ultime due classificate saranno automaticamente retrocesse in Serie C, mentre la terzultima affronterà uno spareggio con la terzultima della conference Centro.

La classifica di partenza del girone play-out si presenta così:

Cestistica Benevento 10 Bim Bum Basket Rende 10 Dinamo Brindisi 8 Castanea Basket 8 Adria Bari 4 Cus Catania Basket 4 New Basket Mola 2 Fortitudo Messina 2

La Catillo, invece, dovrà disputare altre quattro sfide, due in casa e due fuori casa, a partire da questo fine settimana e si presenta alla seconda fase come sesta classificata con 10 punti, per cui le cinghialesse affronteranno in casa la settima e l’ottava del girone B, vale a dire Stabia e Catanzaro, e in trasferta la quinta e la quarta del girone B, ossia Angri e Marigliano.

Al termine di queste quattro sfide, le prime classificate dei due gironi sono ammesse direttamente alle semifinali play-off, mentre le seconde e le terze classificate si incroceranno in due spareggi al meglio delle due gare.

Le quarte classificate, invece, terminano direttamente il campionato, mentre le ultime quattro dei due gironi affronteranno i play-out.

Nel primo turno play-out, la quinta del girone A affronterà l’ottava del girone B e così via, in delle serie al meglio delle tre gare. Le vincenti di questo turno sono ammesse al campionato di serie B femminile 2024/25, mentre le perdenti disputeranno un secondo turno play-out, sempre al meglio delle tre gare, le cui perdenti saranno retrocesse al campionato di Serie C.