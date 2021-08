CITTA’ SPETTACOLO 2021. LUNGHE FILE PER RITIRARE GLI INVITI GRATUTI

Questa mattina molti cittadini di Benevento hanno manifestato interesse verso alcuni degli spettacoli accessibili solo con inviti.

Lunghe file all’infopoint in via Traiano all’incrocio con il Corso Garibaldi nonostante il gran caldo che ha caratterizzato anche questa giornata.

Si ricorda che l’Organizzazione di “Benevento Città Spettacolo” ha messo a disposizione gli inviti gratuiti del Festival per i seguenti spettacoli:

“Enzo Avitabile in Acoustic World”, in programma il 29 agosto, ore 22:30, in Piazza Risorgimento.

Saranno disponibili, inoltre, gli inviti gratuiti per il Teatro Romano, che consentiranno l’ingresso per i seguenti eventi:

27 Agosto, ore 18:00: Collage in concerto – Ricordando gli Anni ‘70

Notte tra il 28 e 29 Agosto, ore 00:30: Peppe Barra in concerto

29 Agosto, ore 18:00: Eugenio Bennato – W chi non conta niente Tour

Gli inviti potranno essere ritirati gratuitamente (a partire dal 24 agosto) fino ad esaurimento posti presso l’Infopoint Città Spettacolo, presso l’Ufficio Turistico Aletur Campania (ex EPT) in via Traiano, 3, Benevento, tutti i giorni nei seguenti orari:

mattina: dalle ore 11:00 alle ore 13:00

pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 22:30

Sarà possibile ritirare fino ad un massimo di due inviti a persona per evento.