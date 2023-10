CONGEDO PER IL GENERALE DI BRIGATA CURTO DA DIECI ANNI AL COMANDO DEI CARABINIERI FORESTALE

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento ha salutato il Generale di Brigata

Gennaro Curto che, dopo aver guidato per circa dieci anni i Forestali della

provincia sannita, si è congedato per raggiunti limiti di età.

Una lunga ed onorata carriera per il Generale Curto che, dopo aver

conseguito la laurea in Scienze Agrarie, dal 1990, con l’ingresso nel Corpo

Forestale dello Stato da subito mette a disposizione della comunità le sue

profonde conoscenze della realtà forestale e diventa progettista e direttore

per le opere di forestazione e bonifica montana per la Regione Campania.

Nel 1997, comincia il suo impegno per la tutela dai crimini ambientali come

Responsabile del Nucleo Operativo di Polizia Forestale di Avellino, un ruolo

che ricoprirà in diverse province della Campania, fino al trasferimento nel

Sannio dove dal 2014 assume l’incarico di Comandante Provinciale del CFS di

Benevento. Nel 2017, dal grado di Primo Dirigente transita a quello da

Colonnello nella nuova Amministrazione dell’Arma dei Carabinieri.

Giornata ricca di emozioni quella della cerimonia di saluto al Colonnello

Curto, alla presenza del Comandante Regionale CCF Campania, Generale B. Ciro

Lungo, del Comandante Provinciale Carabinieri di Benevento, Colonnello

Enrico Calandro, nonché dei Comandanti dei Nuclei CCF dell’intera provincia.

Non è mancato il saluto ufficiale a Roma, presso il Comando Generale

dell’Arma dei Carabinieri, che ha voluto ringraziare il Generale di Brigata Curto per

il suo straordinario servizio augurando una felice e serena pensione. In

attesa che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nomini un nuovo

Comandante, assume l’incarico di comandante ad interim il Ten. Col. Pietro

Alvino, già comandante del Nucleo Investigativo in seno allo stesso Gruppo.