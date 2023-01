Consorzio Sannio-Alifano, CIA esprime soddisfazione per i risultati delle elezioni

“La CIA è davvero soddisfatta delle risultanze delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dei delegati, non solo per l’esito che ha premiato i nostri candidati ma anche e soprattutto per l’ottimo lavoro di squadra che tutti gli attori territoriali hanno saputo mettere in campo, in primis con l’impegno dei presidenti di Cia Caserta, Guido Coppola e con il presidente della Cia Benevento, Carmine Fusco, ” – afferma Raffaele Amore, Presidente della CIA Campania, la Confederazione Imprese Agricole commentando le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio Sannio -Alifano e per le quali CIA haappoggiato le liste della compagine Sviluppo e Progresso.

“Gli eletti lavoreranno nel segno della continuità rafforzando le politiche per la difesa e lo sviluppo dell’ambiente e del territorio. Sono tanti i temi che meritano priorità sui quali è necessario continuare condividere riflessioni e lavorare in sinergia. Solo valorizzando territorio e ambiente possiamo creare condizioni migliori per le aziende garantendo nuova economia nel segno della sostenibilità”, ha concluso Raffaele Amore.

“Con l’elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano anche dalla provincia di Benevento – ha dichiarato il presidente di Cia Benevento Carmine Fusco – arriva un preciso segnale politico che va nella direzione del rafforzamento del buon lavoro svolto dal presidente Della Rocca a cui non faremo mancare il nostro supporto anche in futuro. A tutti gli eletti – ha concluso Fusco – formulo i migliori auguri di buon lavoro nell’interesse di tutto il territorio”.