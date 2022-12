CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PER LA SCOMPARSA DI MINO IZZO

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, a nome personale e del Consiglio Provinciale tutto, partecipa il sentito e sincero cordoglio per la scomparsa del sen. Cosimo Izzo.

“Cosimo Izzo”, ha ricordato il Presidente Lombardi, “per dieci anni Assessore ai Lavori pubblici della Provincia, quindi, più tardi, Consigliere Provinciale di Benevento, ha lavorato con impegno e dedizione straordinari a tutte le più importanti opere pubbliche che la Rocca dei Rettori ha realizzato a partire dagli anni Ottanta. Con grande passione civile e politica si è sempre battuto a difesa e per lo sviluppo socio-economico del Sannio. Lo ha fatto anche da Assessore regionale della Campania e da Senatore della repubblica, spendendosi in tutte le sedi a favore delle aree interne meridionali, conquistandosi la stima e la considerazione da parte di tutti gli schieramenti politici anche a ragione delle sue preclari qualità umane”.

