Cortei. De Luca: “A Pisa fatto grave, lo è di più polizia che butta per aria sindaci”

“Le manganellate agli studenti registrate a Pisa è un fatto grave che ha occupato le prime pagine ma la settimana prima c’è stata una cosa più grave ancora, perché alla manifestazione di dieci giorni fa a Roma c’è stato il cordone di polizia a bloccare e buttare per aria 500 sindaci”. Così, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, tornando sulla manifestazione sull’autonomia differenziata e sullo blocco dei Fondi Ue di qualche giorni fa a Roma, a margine del suo intervento a un convegno ITS a Napoli. Sullo sblocco dei fondi Ue per la Campania, De Luca ha aggiunto, parlando alla platea di studenti: “Siamo alla delinquenza politica e dobbiamo combattere, lo dico ai ragazzi”.