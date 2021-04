COVID: DE LUCA, ‘CAMPANIA PUO’ FARE 70MILA VACCINAZIONI AL GIORNO PER IMMUNIZZARE TUTTI ENTRO FINE ESTATE’

“Oggi in Campania abbiamo 140 punti vaccinali, in ognuno dei quali possiamo avere diversi box per la somministrazione, sono complessivamente oltre 540. Noi valutiamo la

possibilità, è alla nostra portata, di fare per ogni punto vaccinale, almeno 500 vaccini al giorno in media.

Questo significa che noi siamo in grado di fare in Campania 70mila vaccinazioni al giorno”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Ora che abbiamo la disponibilità dei medici di famiglia, degli odontoiatri e degli specializzandi – ha aggiunto De Luca – abbiamo la possibilità e dunque il dovere di puntare a fare 70mila vaccinazioni al giorno, il che significa arrivare a oltre 2 milioni di vaccinati al

mese.

Questo significa che per l’estate, massimo inizio autunno, completiamo l’immunizzazione a tutti i cittadini campani vaccinabili.

Per fine estate usciamo dal calvario e possiamo tornare alla vita normale. Dobbiamo farcela. Questo è il lavoro a cui stiamo dedicando tutte le nostre giornate e nottate, perché questo è l’obiettivo da raggiungere: immunizzare tutti i nostri concittadini entro fine estate”.