Covid. De Luca: “Scandalo nazionale i pochi vaccini in Campania”

“La Campania ha ricevuto meno vaccini di tutte le altre Regioni. Questo è uno scandalo nazionale. Tranne me nessuno ha combattuto per superare questa vergogna. Invece dovremmo riuscire ad essere il Sud dell’efficienza e allora potremmo avere più forza nel portare avanti le nostre battaglie e potremmo così contrastare quell’eccesso di centralizzazione che riscontro nel Piano di Ripresa”. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Sollecitato dalle tante domande dei giovani, sono stati i temi toccati, tra cui la distribuzione dei fondi Europei. “La Campania ha fatto una battaglia per la distribuzione equa dei fondi europei. – ha detto De Luca – Qualche riscontro positivo l’abbiamo avuto, ma non nei termini necessari.

Gli investimenti europei servono a recuperare i ritardi storici che abbiamo nel nostro Paese che sono di tipo territoriale, di tipo sociale, di genere e che si traducono in disparità sul piano occupazionale.

Se però davvero si volesse fare realmente un’opera di superamento del divario non dovremmo destinare al Sud il 34% delle risorse, ma dovremmo avere il doppio.

Questo non accade perché siamo in un Paese in cui non c’è una classe dirigente con questa ispirazione ideale e lo stesso vale per le forze politiche”.

Nel dopoguerra l- ha proseguito – la questione meridionale è stato un tema che accomunava tutti i partiti. Tutto questo oggi non c’è più. In Italia il Sud continua ad essere considerato la palla di piombo ai piedi del Paese.

E’ anche vero che noi stessi abbiamo fatto di tutto per screditarci, con esempi di cattiva amministrazione, ma è altrettanto vero che oggi non ci sono spinte ideali tali da reggere la battaglia per superare il divario.

Oggi la Campania è ultima per riparto del fondo sanitario, questa è una vergogna che grida vend