DIGA DI CAMPOLATTARO. IL PRESIDENTE DELL’ASEA MASTROCINQUE REPLICA AL COMITATO SANNITA 2ACQUA BENE COMUNE

L’Asea continua il Presidente Mastrocinque, avendo l’obbligo di perseguire il pareggio di bilancio, diversamente dalla società per azioni, anche a totale capitale pubblico, non ha scopo di lucro ed è soggetta ad un controllo, da parte dell’ente locale, assai più incisivo di quello “analogo” previsto attualmente per le società in house, perché i suoi atti fondamentali (piano-programma, comprendente il contratto di servizio, bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, conto consuntivo e bilancio di esercizio) devono necessariamente essere approvati dall’ente locale e può prevedere, nel suo bilancio, la copertura di costi sociali e, nella sua gestione, il perseguimento di finalità sociali.