EAV, AMBROSONE: “NESSUN LAVORATORE SARÀ TRASFERITO”

In riferimento a quanto riportato nella nota del gruppo consiliare del PD del comune di Benevento, circa il trasferimento dei lavoratori EAV presso le sedi di Napoli o Piedimonte Matese, mi preme chiarire e confermare quanto già dichiarato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, a seguito dell’interlocuzione avuta con il presidente Umberto De Gregorio, che nessun lavoratore sarà trasferito presso altre linee ferroviarie della società EAV.

Appare del tutto evidente la strumentalizzazione politica, oltre che la confusione e la non corretta informazione fornita ai consiglieri PD e ad altri interlocutori intervenuti sull’argomento, da chi probabilmente, ancora, ha mal digerito la sconfitta elettorale e non riesce proprio a metabolizzarla, ricordo che il popolo è sovrano e in democrazia si accettano anche le sconfitte.

Infatti appare evidente che i vari interlocutori intervenuti, qualcuno nelle ultime ore anche per caso e non titolato se non per essere stato solo un ex consulente tecnico delle precedenti ferrovie Metrocampania Nordest, sono del tutto disinformati e in totale confusione sulla verità dei fatti.

A tal proposito è bene chiarire, per gli sprovveduti del settore, che per trasferimento si intende una nuova residenza di servizio lavorativa, ben altro può essere la disponibilità di considerare, attraverso una propria manifestazione di interesse oppure attraverso accordo tra azienda e sindacati, un possibile utilizzo del personale, su altre linee di EAV, per qualche giorno o per un breve periodo senza mettere in discussione la propria residenza di servizio, ma solo a seguito dei previsti corrispettivi contrattuali come indennità di trasferta e altri incentivi economici, che consentirebbero di poter sopperire ad eventuali esigenze di servizio aziendale.

Si precisa che tali procedure sono oggetto di accordi tra sindacati e azienda, così come sancito dall’art 3 del CCNL, in cui ai rappresentanti sindacali è consentito di definire la organizzazione di lavoro aziendale.

Pertanto quanto strumentalmente messo in atto, dai diversi interlocutori, è oggetto, al momento, di confronto in essere tra azienda e sindacati nel pieno rispetto dei ruoli, in cui si conferma la totale disponibilità del sindaco Mastella e dell’assessore ai trasporti di Benevento a poter seguire eventuali difformità che possano non tutelare la centralità del territorio.

Cosicché, fermo restando il rispetto dei diversi ruoli istituzionali, si ribadisce che nessun trasferimento di ufficio e d’imperio della propria residenza di servizio sarà determinato per i lavoratori EAV, così come definito a seguito dall’interlocuzione del Sindaco Mastella con il Presidente Umberto De Gregorio.

Resta ferma tale posizione a difesa della salvaguardia della centralità territoriale della linea di trasporto delle ferrovie Benevento Napoli, ivi compreso la riapertura della stessa per il prossimo anno 2022, in cui sarà completata la fase di ristrutturazione che consentirà di poter avere una linea ferroviaria con la messa in opera dei sistemi di sicurezza, confort ed efficienza di trasporto di ultima generazione e tra i più innovativi su scala nazionale anche rispetto alla stessa RFI.

Luigi Ambrosone

Assessore Trasporto Pubblico Locale