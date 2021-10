FESTA REGIONALE DEL CUOCO, ROCCO FESTA ECCELLENZA SANNITA

Sono tanti gli apprezzamenti e gli attestati di merito che sono giunti alla nostra redazione per l’Associazione Cuochi Benevento, presieduta da Rocco Festa nell’ambito della “Festa Regionale del Cuoco” che si é tenuta presso il Teatro Romano di Benevento e che ha visto la partecipazione di circa 150 chef provenienti da tutte le province della Campania.

Molteplici i complimenti proprio per la figura umana e professionale del presidente, Rocco Festa. Per la dedizione con cui svolge quotidianamente il suo lavoro, attraverso una creatività ed una sapienza propri di chi della sua passione ha fatto il suo mestiere.

Artefice, tra gli altri, di questa iniziativa che ha riscosso successo ed ha avuto il cibo come fine ultimo di un percorso culturale, grazie proprio alla collaborazione tra l’associazione Cuochi Benevento, l’Unione Cuochi della Campania e la Coldiretti di Benevento.

Eccellenza sannita nel mondo culinario, Rocco lavora quotidianamente con l’intento di valorizzare il settore agroalimentare del territorio e soddisfare i palati più esigenti tramite la maestria e la ricerca, spaziando sempre tra tradizione ed innovazione.