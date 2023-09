FIERA DI MORCONE 2023, AL VIA LA 48ESIMA EDIZIONE

Tutto è pronto per l’edizione 2023 della “Fiera di Morcone”, la storica kermesse espositiva di sei giorni che dal lontano 1974 si occupa dello sviluppo e della promozione dell’intero Sannio. Come già rivelato nei giorni scorsi durante la conferenza stampa di presentazione dallo stesso Giovanni Bao, presidente dell’Azienda speciale consortile “Fiera di Morcone e dell’Alto Tammaro”, annunciato il tutto esaurito per quanto riguarda stand ed espositori. Agricoltura, zootecnica, artigianato, arredamenti, wedding ma anche industria, energia, innovazioni: ecco parte dell’offerta espositiva, con nuovi e storici brand presenti alla manifestazione.

I cancelli sono stati aperti oggi a partire dalle ore 16.00 con l’inaugurazione ufficiale.

Presenti al taglio del nastro l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo, il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, l’arcivescovo di Benevento Mons. Felice Accrocca, oltre al sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo, di Santa Croce del Sannio, Antonio Zeoli, e degli altri comuni dell’Alto Tammaro.

La manifestazione prevede un nutrito programma di eventi collaterali su temi rilevanti sia a livello locale che globale: energia, ambiente e transizione ecologica, prospettive di sviluppo per le aree interne, legalità, le filiere economiche e l’innovazione tecnologica. Tutti gli eventi, che si terranno presso la Sala Convegni del PalaVerde, prevedono il coinvolgimento di profili istituzionali e religiosi, associazioni di categoria e professionisti, il mondo universitario, quello scolastico e dello sport.

Gli orari di apertura previsti dal lunedì al venerdì sono 9.00 – 13.00 e 16.00 – 22.00, mentre il fine settimana le porte saranno aperte ad orario continuato dalle 9.00 alle 22.00.

