Aggressione avvenuta all’interno del carcere di Sant’Angelo dei Lombardi

Detenuti si scagliano contro un agente della Polizia penitenziaria colpendolo al calci e pugni a volto ,fatto è stato reso noto delegato regionale della Campania Penitenziari Repola Maurizio . “L’aggressione è stata improvvisa – ha spiegato Repola solo grazie all’intervento di altri agenti sono state evitate conseguenze peggiori”. Gli episodi come quelli segnalati si ripetono con troppa frequenza – ha sottolineato il sindacalista -. Uspp con diverse missive continua a ribadire che la situazione all’interno dell’istituto di Sant’Angelo dei Lombardi non è più sostenibile, stanno continuando ad arrivare detenuti facinorosi !!!!!! dovrebbero stare dappertutto tranne che in carcere di Sant’Angelo dei Lombardi.

Il grido di allarme del personale di Sant’Angelo dei Lombardi Siamo in pochi.

Speriamo che il governo ci ascolti.Follia!!!!!Carcere di Sant’Angelo dei Lombardi:

Detenuti prendono a calci e pugni Agente di Polizia Penitenziaria.

Il fatto, denunciato da Uspp nell’istituto di Sant’Angelo dei Lombardi( Av)

Aggressione avvenuta all’interno del carcere di Sant’Angelo dei Lombardi

Detenuti si scagliano contro un agente della Polizia penitenziaria colpendolo a calci e pugni ,fatto è stato reso noto delegato regionale della Campania Penitenziari Repola Maurizio . “L’aggressione è stata improvvisa – ha spiegato Repola solo grazie all’intervento di altri agenti sono state evitate conseguenze peggiori”. Gli episodi come quelli segnalati si ripetono con troppa frequenza – ha sottolineato il sindacalista -. Uspp con diverse missive continua a ribadire che la situazione all’interno dell’istituto di Sant’Angelo dei Lombardi non è più sostenibile, stanno continuando ad arrivare detenuti facinorosi !!!!!! dovrebbero stare dappertutto tranne che in carcere di Sant’Angelo dei Lombardi.

Il grido di allarme del personale di Sant’Angelo dei Lombardi Siamo in pochi.

Speriamo che il governo ci ascolti.Servono uomini, mezzi e più rispetto delle regole.