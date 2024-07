 Fucci: “Aldo Patriciello rieletto al Parlamento Europeo per la quinta volta consecutiva”.

Annunciamo con grande soddisfazione la rielezione del carissimo amico On. Aldo Patriciello al Parlamento Europeo, per la quinta volta consecutiva, nella Circoscizione dell’ Italia Meridionale. L’ On. Patriciello ha conseguito circa 72 MILA PREFERENZE, RICEVENDO CONSIDERVOLI SUFFRAGGI ANCHE NEL SANNIO. Per altro l’ On. Patriciello risulta essere l’ unico Parlamentare Europeo eletto per la Lega nella circoscrizione dell’ Italia Merdionale. Esprimiamo soddisfazione anche per i notevoli consensi che ha ricevuto il nostro amico conprovinciale Dott. Luigi Barone, per la prima volta candidato al Parlamento Europeo. Siamo certi che l’ On. Patriciello, come sempre, farà battaglie importanti per la nostra terra, dimostrando la sua disponibilità, generosità e preparazione. Un grande augurio Aldo.

Avv. Vittorio Fucci, già Assessore Regionale della Campania (Responsabile del Dipartimento Infrastrutturee Trasporti per la Lega in Campania e Presidente di Progetto Sannio)