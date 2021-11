Gli alunni dell’I.C. Pascoli partecipano al progetto #IOLEGGOPERCHÉ 2021  e regalano la  “ lucelibro”

L’Istituto Comprensivo “G Pascoli” di Benevento anche quest’anno partecipa al Progetto #IOLEGGOPERCHÉ 2021 – DONIAMO UN LIBRO ALLE SCUOLE, in collaborazione con alcune librerie cittadine.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado nei giorni 25-26-27 Novembre, offriranno in omaggio a chi lascerà una donazione per l’acquisto di libri per l’istituto la “ LUCELIBRO”, ovvero una lanterna, da loro realizzata, sulla quale sono riportati stralci di testi che hanno suscitato maggiormente il loro interesse durante la lettura. L’Istituto Pascoli è da alcuni anni impegnato nella realizzazione di percorsi didattici dedicati alla lettura e alla scrittura creativa per il potenziamento delle competenze in lingua italiana. “ Iniziative formative che hanno dato i loro frutti –precisa la Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosetta Passariello- come dimostrano gli eccellenti risultati ottenuti nelle prove INVALSI, che hanno visto gli alunni del nostro Istituto, nella prova di Italiano, ottenere un punteggio superiore al dato della Campania, al dato del Sud Italia, al dato Nazionale. Un risultato che lascia soddisfatti tenendo anche presente i lunghi periodi di Didattica a Distanza.”

Le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa non riguardano solo la lingua italiana.

Attività laboratoriali dedicate alle STEM, discipline scientifico-tecnologiche (Scienza, tecnologia, ingegneria, matematica),corsi per il conseguimento di Certificazioni Linguistiche Cambridge, laboratori orchestrali per gli alunni del corso ad indirizzo musicale connotano l’offerta formativa ricca ed articolata dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli, la sua carta d’identità.

“Il nostro Istituto è destinatario di un finanziamento, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale Avviso Spazi e strumenti digitali per le STEM che consentirà di implementare percorsi formativi legati alla robotica e al pensiero computazionale-sottolinea la Dirigente- Anche quest’anno, dopo i lusinghieri successi degli anni scolastici precedenti, gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado si cimenteranno in competizioni di matematica a livello nazionale. Saranno, poi realizzati specifici corsi finalizzati al conseguimento delle Certificazioni Linguistiche Cambridge, considerato che lo scorso anno scolastico, pur essendo in Didattica a Distanza, ben 129 alunni hanno conseguito le certificazioni.” Va ricordato, inoltre, che gli allievi del corso ad Indirizzo Musicale dell’I.C. Pascoli hanno superato le selezioni per far parte dell’Orchestra Verticale Junior Territoriale, progetto promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale e coordinato dal Liceo Musicale Guacci.