PNRR. COMUNE PARTECIPA ALLA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL BANDO

Il vicesindaco, Francesco De Pierro, l’assessore all’Urbanistica ed alle Politiche abitative, Molly Chiusolo, il capo della segreteria, Luigi Scarinzi ed il tecnico comunale, Arch. Antonella Moretti, hanno partecipato alla conferenza di presentazione del bando Pnrr, “Programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, pubblicato il , con l’obiettivo di realizzare interventi per la sicurezza sismica, l’efficientamento energetico e la valorizzazione delle aree verdi degli alloggi di Erp.

“L’incontro con il presidente De Luca, l’assessore Discepolo ed il presidente dell’Anci Marino è stato molto interessante per affrontare la nuova sfida che vede protagonisti tutti i Comuni della regione Campania che, per la prima volta, vengono chiamati ad un’assunzione di grande responsabilità per una futura rigenerazione urbana, vicina alle categorie più fragili, destinata a migliorare anche il benessere ambientale degli spazi pubblici.

È un’occasione storica per riqualificare il nostro patrimonio immobiliare ed è per questo che parteciperemo all’avviso pubblico, attraverso l’elaborazione di progetti per la riqualificazione degli alloggi Erp che, in applicazione dei criteri previsti dal Dpcm , saranno prioritariamente finanziati”.