GRANDE SUCCESSO PER L’OPEN DAY ALL’ISTITUTO DE LA SALLE DI BENEVENTO”. FORMAZIONE E FUTURO DELLE NUOVE GENERAZIONI (VIDEO E FOTO)

Prosegue a gonfie vele il percorso di orientamento Open Day organizzato dall’Istituto paritario De La Salle con l’obiettivo di fornire informazioni sui corsi di studio e suggerimenti per l’anno scolastico 2024-2025, consentendo a studenti e genitori di entrare in contatto diretto con la Scuola anche assistendo e partecipando ad attività e lezioni aperte al pubblico.

L’Istituto De La Salle propone, infatti, un percorso articolato che si dirama in verticale dalla Scuola dell’Infanzia, prosegue con quella Primaria, continua con la Secondaria di Primo grado e si conclude con un Liceo Classico Quadriennale, segno concreto di un progetto educativo integrale e integrato, di un’offerta formativa sempre più coerente, ampia e globale, di un percorso d’apprendimento che non sia meramente disciplinare, ma che sappia coniugare l’acquisizione dei saperi necessari e lo sviluppo di competenze trasversali, in un clima di vera accoglienza, di autentica inclusione, di serena costruzione condivisa della conoscenza.

Sabato mattina, presso gli spazi allestiti, è stato possibile, inoltre, conoscere i percorsi formativi, i progetti, le attività extracurricolari e i servizi offerti di una istituzione scolastica beneventana ricca di storia e di tradizione, orientata da sempre ai valori umani e cristiani che rendono la formazione e l’apprendimento un’esperienza di crescita autentica, ma allo stesso tempo aperta alla ricerca metodologica e all’innovazione, capace di rispondere con efficacia alle sfide educative e culturali dei tempi complessi che viviamo.

A partire dai segmenti dell’Infanzia e della Primaria, infatti, le giornate di open day vedranno soprattutto protagonisti i più piccoli con laboratori dedicati in modo particolare alle lingue straniere, attraverso attività svolte attraverso la metodologia CLIL con docenti madrelingua, incontri dedicati al mondo della musica, della scienza e delle arti. Più nello specifico, il segmento della scuola dell’Infanzia ha strutturato un percorso finalizzato inoltre alla scoperta e al potenziamento dei prerequisiti per la scuola Primaria, attraverso classificazione, numerazione, motricità fine, oculo-manualità.

TV7 ha realizzato un ampio servizio sull’Open Day dell’Istituto De La Salle di Benevento.

Ospiti delle interviste del giornalista Alfredo Salzano don Donato D’Agostino, gestore ed amministratore dell’Istituto Paritario ” De La Salle, e la prof.ssa Angela Meola – Coordinatrice delle Attività educative e didattiche