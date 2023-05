Gusto Italia a Benevento, un fine settimana goloso con laboratori e spettacoli

Da venerdì 26 a 28 maggio il tour della fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato raggiungerà Benevento. Su Corso Giuseppe Garibaldi si posizioneranno gli artigiani e i produttori di Gusto Italia, i quali porteranno con sé le eccellenze e le tipicità di 5 regioni italiane.

Un week-end ricco di gusto, di degustazioni e laboratori, per godere dell’iniziativa ininterrottamente, dalle 10 a mezzanotte.

Patrocinata dal Comune di Benevento, grazie al sindaco Clemente Mastella e all’Assessore alle Attività Produttive Luigi Ambrosone , l’evento è firmato dall’Associazione Italia Eventi e viene realizzato in collaborazione con la Pro Loco Samnium di Benevento, presieduta da Pino Petito. Gusto Italia gode anche del patrocinio dell’UNOE, l’Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

I laboratori del gusto e gli spettacoli

A caratterizzare questa tappa ci saranno due laboratori del gusto, aperti al pubblico e gratuiti. , alle ore 19, la chef Michela Panarese dell’Agriturismo Cash Box proporrà “Cicatielli alla Monte Matese”. L’appuntamento è realizzato grazie alla Pro Loco di Santarcangelo a Trimonte, presieduta da Nicola Tucci.

, alle ore 19, sarà la volta dello chef Carmine Coda dell’Agriturismo Masseria Grande che proporrà la preparazione della “Cianfotta di Vanvitelli”. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Airola, presieduta da Franco Napoletano.

e , con orario continuato, i più piccoli si delizieranno con il Teatro nazionale di Burattini di antica tradizione di Mauro Apicella. Si terranno spettacoli dal vivo con Pulcinella e altri storici burattini.

Le aziende e i prodotti di Gusto Italia

Immancabile la Campania che proporrà diverse aziende locali: tante le tipicità e anche la novità dei pokè e della focacceria. Salumi, formaggi, sott’oli cilentani e tartufi irpini di eccellenza. Per i golosi caramelle, lecca lecca e marshmallow di una giovane impresa campana, liquore alla canapa e al finocchietto. Da Capaccio Paestum giungerà ottimo miele da apicoltura artigianale, assieme a numerosi prodotti a base di miele.

Dalla Toscana arriverà un carico di cantucci: classici, al limone e al cioccolato.

Dal Puglia taralli friabili, anche senza lievito e vini provenienti da Barletta. Dalla Calabria tanta liquirizia, da cui nascono una serie di declinazioni e abbinamenti, e succo di cedro. Golosi i salumi e i formaggi, tra cui spiccano la nduja e i pregiati salumi da suino nero calabrese.

Dalla Sicilia arriveranno il cioccolato di Modica e i tanti dolci tipici dell’isola tra cui cannoli e pasta di mandorle.

Ricco anche l’angolo dell’artigianato con bigiotteria, cappelli e bracciali, ceramica campana e simpatiche calamite da regalare. Non mancheranno articoli artigianali in pelle, nonché creme alla canapa di un’azienda irpina. Romantiche le tegole dipinte di un artigiano di Vallo della Lucania, immancabili i cristalli profumati e i prodotti per l’aromaterapia. Da Campobasso arriveranno originali quadri, oggetti di arredo e di design.