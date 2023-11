Il GG Team Wear Benevento 5 scende in campo per il turno infrasettimanale

La squadra di Centonze, domani alle 16, sarà ospite del Bulldog Capurso: Francesco Cocco (Parma) e Danilo Ianese (Belluno) saranno gli arbitri dell’incontro, Antonio Schirone (Barletta) il crono.

«Venerdì scorso contro la Roma è stata una partita molto difficile, entrambe le compagini hanno giocato bene, ma noi abbiamo avuto più occasioni da rete che non siamo riusciti a sfruttare – dice Matheus Dias Rocha.- Capurso? Domani, come in tutto questo campionato, sarà un match complicato: noi cercheremo di andare in Puglia convinti dei nostri mezzi per prenderci i tre punti».

«Abbiamo iniziato molto bene il percorso, ci siamo preparando per affrontare un’ottima annata – conclude l’estremo difensore – e il mister sta dando fiducia a tutti. Sono molto soddisfatto di quanto sto facendo finora».