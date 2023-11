INAUGURATA LA S.P. 151 “PORTELLE” A CASTELPOTO

Taglio del nastro sulla Strada provinciale n. 151 in località Portelle collegante il centro di Castelpoto alla Fondo Valle Vitulanese e quindi al vicino capoluogo di Benevento e agli altri Comuni della VCallata.

Erano presenti all’evento: il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il Sindaco di Castelpoto Vito Fusco e i Sindaci dei Comuni della Vallata Vitulanese ed altre Autorità.

La nuova arteria, benedetta dall’Arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca, è frutto di una significativa sinergia tra Regione Campania, Provincia di Benevento e Comune di Castelpoto con l’utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo Sviluppo e Coesione pari a circa 3 milioni di Euro.

L’arteria consente di superare le forti criticità di accesso alla viabilità principale da parte dei cittadini di Castelpoto ed avrà importanti e positivi effetti per tutte le attività produttive del territorio.

L’opera d’arte più importante sulla Sp. n. 151, e cioé il ponte sul fiume Calore lungo circa 130 metri, è stato intitolato, per decisione del Sindaco di Castelpoto, a Manfredi di Svevia Hohenstaufen, figlio di Federico II, caduto nel 1266 nella battaglia, cantata da Dante nel Canto III della “Divina Commedia”, proprio nella piana del Calore, contro il francese Carlo d’Angiò