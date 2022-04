INCIDENTE STRADALE SULLA SS.87 SANNITICA. FERITE MAMMA E FIGLIA

Incidente stradale al Km 85 della SS. 87 “Sannitica” in prossimità dell’uscita per Morcone. Coinvolta una Toyota Yaris finita, per cause in corso di accertamento, contro un guardrail.

Nel violento impatto sono rimaste ferite due donne (mamma di 61 anni e figlia e 31 anni) che viaggiavano a bordo della vettura, poi trasferite in ambulanza in ospedale per le cure del caso.

Sul posto gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Traffico in tilt lungo l’importante arteria che collega il Sannio al Molise

Seguiranno aggiornamenti