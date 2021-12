“LA STORIA DI UNA PROMESSA”, PRESENTATO AI TIFOSI IL LIBRO SU CARMELO IMBRIANI. FOTO

Sotto il murales dedicato a Carmelo Imbriani in via Massimo D’Azeglio, è stato presentato anche ai tifosi del Benevento Calcio “La storia di una promessa”, il libro di Gianpaolo Imbriani con l’ausilio di alcune proiezioni.

Presente anche una rappresentanza del club giallorosso di San Giorgio del Sannio, per ricordare il compianto capitano per sempre, Carmelo Imbriani.

un doveroso omaggio di Gianpaolo ai tifosi per ringraziarli del prezioso supporto che non gli hanno mai fatto mancare.

Prossimo appuntamento per la presentazione in Sardegna il 17 dicembre presso la sede del museo delle maschere Mediterranee di Mamoiada (Nuoro). Seguirà tour promozionale del libro in tutta Italia. Il sogno di Giampaolo è di vedere realizzato un campo da calcio intitolato a Carmelo Imbriani in ciascuno dei cinque continenti. Per il momento ne sono stati eretti due: a Benevento e ad Itigi (Tanzania). Si lavora per costruirne un terzo in Argentina.