La gara Latina-Benevento valevole per la 18^ giornata del campionato di Serie C Now, in programma lunedì 18 dicembre p.v. alle ore 20:45 presso lo stadio “Domenico Francioni” di Latina, sarà diretta da Michele Delrio di Reggio Calabria. Assistenti designati Giorgio Ravera di Lodi e Nicolò Moroni di Treviglio. Quarto Ufficiale Gerardo Simone Caruso di Viterbo.