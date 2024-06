L’ex tecnico giallorosso Baroni sarà il nuovo allenatore della Lazio

Sarà Marco Baroni il nuovo allenatore della Lazio: questa la decisione del Presidente biancoceleste Claudio Lotito, dopo non aver trovato l’accordo con l’ormai ex Igor Tudor. Manca ancora la firma dei documenti ma, a meno di clamorosi dietrofront, questo sarà l’esito dell’incontro odierno tra le parti a Formello.

Soddisfazione immensa per l’ex allenatore del Benevento, che con la Strega ha conquistato la prima storica promozione del club giallorosso in Serie A con la vittoria dei play-off nell’annata 2016-17, la prima in cadetteria della società sannita.

Il tecnico fiorentino nella stagione appena terminata ha conquistato la salvezza in Serie A con l’Hellas Verona, che a gennaio era dato per spacciato e principale candidato alla retrocessione in B dalla quasi totalità degli addetti ai lavori.