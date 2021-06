Lino Banfi a Benevento per sostenere l’artigianato Made In Sannio dell’eco designer Franco Francesca

Lino Banfi sceglie l’eccellenza sannita, l’eco designer Franco Francesca che sta realizzando una serie di capi con materiali ecosostenibili per tutta la sua famiglia. Il celebre Banfi, infatti, non solo ha instaurato un forte legame con Benevento, ma ha fatto visita anche al palazzo-atelier Francesca presso l’ Arco del Sacramento- Triggio

L’occasione è un importante ed imminente appuntamento della famiglia Banfi. Il prossimo 3 luglio, infatti, si celebreranno le nozze della nipote a Bolognano in Abruzzo, dove Lino Banfi riceverà la cittadinanza onoraria dal sindaco. Per tale motivo non solo ha deciso di mettersi seriamente a dieta, ma anche di farsi realizzare un abito su misura proprio qui a Benevento.

Una grande onore ed una bella opportunità per il designer sannita, ma al contempo anche una grossa sfida vista la distanza e le restrizioni da Covid-19. La chiamata a Franco Francesca è arrivata infatti lo scorso aprile, in pieno lockdown e solo a metà maggio è stato possibile raggiungere Lino Banfi a Roma per un primo incontro conoscitivo, tra stoffe idee e bozzetti. Prese le misure, l’Atelier si è messo subito a lavoro e nel giro di poche settimane, lavorando a ritmo serrato, è riuscito a realizzare diverse giacche ed abiti per tutta la famiglia Banfi. Anche i figli Rosanna e Valter indosseranno abiti su misura firmati Franco Francesca

La scelta dell’intera famiglia per l’eco designer Franco Francesca è stata dettata dall’originalità nell’impiego dei materiali ecosostenibili, come il nylon riciclato, per realizzare le fodere di giacche sartoriali che hanno affascinato da subito Lino Banfi, molto attendo alle nuove tendenze. Nasce, così, il connubio Sannio – Banfi all’insegna della sostenibilità e che premia le nostre eccellenze che hanno bisogno di essere rilanciate e caldeggiate proprio in questo difficile periodo storico. Lino Banfi ha, dunque, sposato appieno la filosofia green del nostro conterraneo ed ha invitato Franco Francesca ad essere più propenso a pubblicizzare il suo stile d’avanguardia, motivo per cui è venuto proprio a Benevento e con la promessa di ritornare per altre collaborazioni “Made in Sannio”. Franco Francesca, inoltre, è il primo eco atelier al mondo premiato quest’anno anche all’ “Italian Wedding Awards 2021”.

Infine lo stesso Banfi da alcuni anni sta portando avanti un nuovo progetto di famiglia, “Orecchietteria Banfi” una trattoria a Roma dove ha voluto promuovere un po’ di sana e gustosa Puglia, curando proprio l’aspetto sostenibile a KM0.