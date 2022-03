LORENZO INSIGNE AL VIGORITO PER SOSTENERE IL FRATELLO ROBERTO ED IL BENEVENTO

Un tifoso speciale per i giallorossi al Ciro Vigorito dove si è giocata la gara Benevento -Cremonese finita con il risultato di 1-1.

In tribuna a sostenere il fratello Roberto si è accomodato il bomber e capitano del Napoli Lorenzo Insigne tra i migliori nella gara vinta dal Napoli domenica scorsa contro la Lazio.

Foto, strette di mano e tanto entusiasmo per la sua presenza in notturna a Benevento. Peccato che la sua presenza non sia stata determinante per i giallorossi che comunque sono riusciti a fermare la capolista Cremonese.

FOTO BENEVENTONEWS24