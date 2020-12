Meteo CRONACA DIRETTA: ROVESCI in atto, ma nelle PROSSIME ORE peggiorerà con NEVICATE fino in COLLINA. EVOLUZIONE

L’ennesimo ed insidioso vortice di bassa pressione in viaggio verso le regioni meridionali sta provocando già in queste ore numerosi rovesci sparsi ad appannaggio di alcune aree del Centro-Sud. Piogge anche sotto forma di rovescio infatti, sono in atto su alcuni tratti del Lazio, in Campania e sulle aree ioniche della Calabria. Nel contempo, da ovest, si sta avvicinando un altro fronte perturbato che porterà nel corso della giornata un nuovo peggioramento con nevicate fino in collina.

Ma andiamo con ordine e vediamo come evolverà il quadro meteorologico nelle prossime ore.

In mattinata sotto nubi e precipitazioni sparse saranno ancora le regioni meridionali e parte di quelle Centrali. Ombrelli a portata di mano dunque nel sud del Lazio, in Abruzzo, in Molise e praticamente su tutto il Mezzogiorno. Su queste regioni si alterneranno piogge anche a carattere di rovescio temporalesco un po’ per tutto il corso della giornata anche se dal pomeriggio la situazione volgerà verso un miglioramento sulle regioni del Centro con fenomeni che rimarranno concentrati al Sud fino a sera specie su Puglia, Calabria tirrenica e nord della Sicilia.

Dopo un inizio di giornata abbastanza tranquillo invece al Nord e sul resto del Centro, col passare delle ore il meteo tornerà a peggiorare sulle regioni di Nordovest dove già dal primo pomeriggio arriveranno le piogge e qualche nevicata sui rilievi fino a quote collinari. In seguito, il nuovo peggioramento avanzerà verso levante coinvolgendo il resto del Nord, la Sardegna e la Toscana. In serata attenzione sempre alla neve che potrà cadere inoltre sull’Appennino settentrionale intorno ai 700/800m e quota più basse sui rilievi alpini centro-orientali.

Ci sono dunque tutti i presupposti per vivere un inizio di weekend ben lungi dall’esse