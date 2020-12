Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, già da Lunedì ALTA PRESSIONE, sarà più INSISTENTE del PREVISTO. Ecco quanto DURERA’

Nel corso della prossima settimana il maltempo lascerà temporaneamente l’Italia, già da lunedì 14 infatti tornerà l’alta pressione e sarà più insistente del previsto garantendo maggior stabilità atmosferica su buona parte dell’Italia. Facciamo il punto della situazione per capire quanto durerà questa tregua dalle piogge.

Gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione confermano che, tra lunedì 14 e martedì 15 un campo di alta pressione si allungherà dal continente africano, abbracciando buona parte del bacino del Mediterraneo. Per questo motivo ci aspettiamo una prevalenza di sole sulle nostre regioni. Attenzione perché stabilità atmosferica non vuol dire solo giornate soleggiate ma anzi, come spesso capita in questa stagione, sulle pianure del Nord torneranno le nebbie, nonché le gelate notturne al primo mattino, con valori termici prossimi allo zero.

Poche novità anche per mercoledì 16 e giovedì 17 con ancora tempo stabile a parte qualche debole piovasco tra Liguria e alta Toscana.

La nostra attenzione si sposta poi a venerdì 18 quando le velleità dell’alta pressione saranno minacciate dell’avvicinarsi di un fronte instabile in discesa dall’Atlantico che potrebbe porre fine al domino dell’alta pressione. Avremo infatti le prime piogge e rovesci a partire dalle due Isole Maggiori dove soffieranno anche intensi venti di Scirocco. Nel corso del successivo weekend il peggioramento dovrebbe estendersi al resto dell’Italia provocando l’ennesima ondata di maltempo del mese di Dicembre. Su questo comunque avremo modo di ritornarci nei prossimi aggiornamenti.

