Meteo: PROSSIME ORE, ancora PIOGGE, VENTO e NEVICATE a quote Sempre più BASSE. L’EVOLUZIONE prevista fino a SERA

La costante presenza di una circolazione ciclonica sull’Italia manterrà anche nelle prossime ore condizioni di forte instabilità con ancora piogge sparse e nevicate a quote via via sempre più basse. Vediamo più nel dettaglio come evolverà la situazione meteorologica fino a questa sera.

Già dal mattino il quadro meteo sul nostro Paese mostrerà evidenti segnali di forte instabilità soprattutto sulle regioni del Nord, gran parte dell’area tirrenica fino a molte zone del comparto ionico.

Sulle regioni settentrionali i fenomeni più diffusi si registreranno tra l’ovest della Lombardia, in Piemonte e sulla Liguria di Ponente. Nevicate sono attese sui rilievi alpini intorno ai 300/400m di quota. Piovaschi sparsi inoltre bagneranno Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Ombrelli a portata di mano come detto anche su tutto il versante tirrenico dove piogge sparse colpiranno soprattutto i litorali toscani, laziali fino alla Campania. Altre piogge sono attese sull’area ionica tra la Calabria, la Basilicata e la Puglia.

Col passare delle ore il quadro meteorologico non farà registrare particolare scossoni. Tra il pomeriggio e la sera infatti, il brutto tempo insisterà praticamente sulle medesime regioni, ma con le neve che potrà scendere ulteriormente di quote sulle regioni di Nordovest e fino in pianura sul Piemonte. Piogge meno probabili invece sui comparti adriatici ed in parziale fase di attenuazione al Sud.

Da segnalare inoltre la ventilazione che si manterrà assai sostenuta in prevalenza dai quadranti meridionali su tutti i principali bacini. Farà eccezione la Sardegna dove invece la farà da padrona il Maestrale con raffiche ancora piuttosto sostenute. Attenzione anche al rischio di acqua alta a Venezia con un’onda di marea prevista a 100 cm.

La circolazione ciclonica sull’Italia, ulteriormente alimentata da masse d’aria più fredda, manterrà comunque condizioni di forte instabilità anche nel corso della notte, preludio ad un Martedì a tratti perturbato con rischio di nevicate fino in pianura. A breve nuovi aggiornamenti.

ilmeteo.it