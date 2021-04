Meteo: PROSSIME ORE, TEMPORALI con GRANDINE entro SERA, la PERTURBAZIONE impatta al NORD, ma peggiora OVUNQUE

Nelle prossime ore il tempo andrà peggiorando con l’arrivo di nuovi temporali e grandine entro sera. Ma il quadro meteorologico sarà poi destinato a peggiorare ovunque.

Tempi duri dunque per gli amanti della bella stagione costretti ancora una volta a sorbirsi un cielo spesso imbronciato, carico di pioggia e temporali a tratti pure conditi dal tanto temuto fenomeno della grandine. In questi giorni infatti l’atmosfera non riesce ancora a trovare un po’ di quiete e nonostante ben sappiamo come la Primavera, specie il mese di Aprile, sia spesso capace di trasformare le nostre giornate da gradevoli e soleggiate a grigie e temporalesche, la voglia di godersi una bella passeggiata all’aria aperta si fa sempre più pressante.

Ma perché non riusciamo ancora a goderci un po’ di sana e prolungata tranquillità atmosferica?

La risposta la troviamo in una circolazione generale condizionata dall’assenza dell’alta pressione che costringe l’area mediterranea ed anche l’Italia a rimanere spesso meta delle insidie nord-atlantiche o addirittura da flussi d’aria fredda nord-orientali come accaduto nei giorni scorsi.

Ad aggravare una situazione già compromessa e ben lungi dal trovare la tanto agognata stabilità atmosferica, ecco che dal vicino atlantico corre a grandi passi verso il “mare nostrum” l’ennesima perturbazione oceanica pronta a rinnovare condizioni meteo tipiche di una Primavera instabile e dispettosa.

Vediamo dunque più nel dettaglio come evolverà la situazione nelle prossime ore e dove troveremo il tempo peggiore entro sera.

Già nel corso della mattinata sarà necessario un ombrello a portata di mano su alcuni tratti del Nordovest e sulla Sardegna dove sono attesi i primi deboli piovaschi seppur intermittenti e distribuiti in forma molto irregolare. Una situazione che avviene spesso con la parte più avanzata di una perturbazione atlantica pronta a divertirsi illudendoci con improvvise pausa asciutte e temporanee schiarite.

Col passare delle ore però, mentre il resto del Paese continuerà a godersi una relativa ed apparente quiete atmosferica, ecco che il brutto tempo si farà ancor più evidente sulle regioni di Nordovest, su tutti i rilievi alpini e prealpini, su alcuni angoli del Veneto e sulla Sardegna dove nubi sempre più minacciose provocheranno piogge anche sotto forma di temporale come ad esempio in Piemonte, in Liguria e su gran parte della Sardegna dove la presenza del mare, con il suo carico di ulteriore umidità rispetto alla terra ferma, contribuirà a dare maggiore energia alle nubi.

Il quadro meteorologico sarà poi costretto a seguire il medesimo percorso fino a sera quando verranno coinvolte da piogge e temporali anche forti tutta la Sardegna, la Toscana, l’Umbria e la Sicilia.

ATTENZIONE ALLA GRANDINE: Come già anticipato, massima attenzione ai fenomeni temporaleschi che potranno risultare localmente di forte intensità accompagnati da improvvise raffiche di vento e da locali fenomeni di grandine.

In seguito, da giovedì, la perturbazione sarà poi destinata a scivolare lungo il resto del Paese, ma di questo ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

ILMETEO.IT