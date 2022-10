Meteo. Ultimi temporali poi arriva l’Ottobrata, sole e caldo.

Arriva l’Ottobrata sull’Italia con giornate soleggiate e temperature oltre i 25-27 gradi. Il termine ‘Ottobrata’ deriva dalla tradizione romana: il clima della capitale infatti regala ogni anno periodi caldi e soleggiati in questo mese e quest’anno il bel tempo di inizio ottobre non sarà confinato entro le mura romane ma si estenderà a tutto il Paese. A cavallo dell’Equinozio d’autunno si sono registrate tre tempeste equinoziali, durante le quali lo scambio atmosferico tra aria fredda polare e aria calda subtropicale ha causato fenomeni violenti. Mattia Gussoni, meteorologo del sito , conferma il cambiamento di clima, da una seconda metà di settembre con frequenti piogge e temperature sotto la media si passerà ad una settimana soleggiata e quasi estiva. Nelle prossime ore avremo ancora instabilità al Sud e su parte delle regioni centrali, sono attesi rovesci su Sicilia settentrionale, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Locali momenti instabili non sono esclusi anche su Lazio, Abruzzo e Molise fino all’Appennino settentrionale. Dalla prossima settimana dai 34°C di Siracusa ai 30°C di Bolzano tutta l’Italia vivrà il ritorno dell’Estate 2022, con una situazione di alta pressione che ci accompagnerà almeno per una settimana. Nel dettaglio Sabato 1 – Al nord: migliora salvo nubi in Liguria e Valle d’Aosta. Al centro: ultimi piovaschi sulle tirreniche. Al sud: ancora instabile con rovesci sparsi. Domenica 2 – Al nord: bel tempo salvo nubi in Valle d’Aosta e Liguria di Levante. Al centro: bel tempo salvo nubi sull’Alta Toscana. Al sud: migliora ovunque. Lunedì 3 – Al nord: bel tempo e caldo. Al centro: bel tempo e caldo. Al sud: bel tempo e caldo. Tendenza. Tempo soleggiato quasi ovunque con aumento delle temperature massime fino a 25-27°C ed oltre, picchi di 34°C all’estremo Sud. (ANSA).