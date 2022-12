NON CONSEGNATI ENTRO NATALE I 52 ALLOGGI. SUNIA ALLARMATO SCRIVE AL PREFETTO

Il SUNIA, sindacato degli inquilini della provincia di Benevento, ha scritto una nota ufficiale al prefetto di Benevento Carlo Torlontano con la quale rappresenta che da diverso tempo, benché stia contattando i Dirigenti del dipartimento ACER di Benevento e RUP del procedimento, in ordine alla consegna agli inquilini assegnatari, dei 52 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, 32 di nuova costruzione + 20 dei cosiddetti sottotetti, realizzati in Benevento al Rione Capodimonte, nessuna risposta riusciamo ad avere, né noi rappresentanti degli assegnatari, né il Comune, con cui da tempo fattivamente stiamo cooperando, che ad oggi non ci risulta abbia avuto risposte da ACER Campania.

Tale consegna degli alloggi era prevista prima di Natale, ma ad oggi, a metà dicembre non si ha nessuna notizia certa né i dirigenti e responsabili del dipartimento dell’ACER di Benevento, né il RUP, fanno sapere nulla di preciso in merito.

Tale problematica sta diventando abbastanza difficile e allo stesso tempo insostenibile, visto che alcune famiglie hanno ricevuto provvedimenti di sfratto, altre vivono in condizione di profondo disagio abitativo in alloggi fatiscenti e ai limiti dell’abitabilità, altre sono appoggiate ancora nella scuola di San Modesto al Rione Libertà, altre vivono in alloggi con barriere architettoniche che limitano moltissimo i movimenti di taluni componenti, etc. etc., tutte vivono in grave disagio economico.

Tutto questo sta creando smarrimento tra le famiglie assegnatarie di detti alloggi, che stanno vivendo una forte tensione sociale, considerate le condizioni disagiate in cui si trovano e considerato che dagli inizi dello scorso ottobre gli aventi diritto hanno effettuato la scelta del proprio alloggio, con la conseguente assegnazione dello stesso, in base alla graduatoria generale, di cui al Bando del dicembre 2018, pubblicata dal Comune di Benevento sin dal 20 maggio 2021. I tempi, che definire storici appare eufemistico, ormai hanno messo a dura prova le famiglie, che ormai stanno perdendo ogni fiducia che temiamo possano sfociare in gesti clamorosi e impulsivi.

Pertanto signor Prefetto Le chiediamo un Suo intervento istituzionale nei confronti dell’ACER dipartimento di Benevento e dell’ACER Campania per avere certezze sui tempi di consegna degli alloggi di cui sopra.

In attesa, si porgono distinti saluti.