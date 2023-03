Nuovo complesso parrocchiale Spirito Santo: elenco degli ammessi al concorso di progettazione

Con il decreto allegato, a firma dell’arcivescovo mons. Felice Accrocca, si rendono noti i gruppi di lavoro che saranno invitati a partecipare al “Concorso di progettazione” promosso dall’arcidiocesi di Benevento per dotare la parrocchia dello Spirito Santo di idonei ed adeguati locali di ministero: aula liturgica, salone polifunzionale, spazi per la catechesi ed abitazione del parroco.

I gruppi sono stati selezionati da una commissione che si è riunita nei giorni scorsi, composta da esperti in architettura, liturgia e arte che ha valutato la documentazione pervenuta nei tempi e nelle modalità previste dal regolamento della manifestazione d’interesse pubblicato il 16 febbraio u.s. Sono pervenute cinquantatré manifestazioni d’interesse, tredici sono stati approvate per la fase successiva, cioè il concorso vero e proprio.

Ai gruppi prescelti giungerà nei prossimi giorni l’invito ufficiale, con la documentazione da produrre e sarà comunicata la data del sopralluogo, necessario per prendere visione diretta del sito sul quale sorgerà il complesso parrocchiale.

Di seguito si riporta l’elenco, in ordine alfabetico, dei professionisti coordinatori dei gruppi, con l’indicazione della regione di provenienza.

Architetto Manuela ANTONICIELLO – Campania;

Architetto Marco CASTELLETTI – Lombardia;

Architetto Christian CIUCCIARELLI – Lazio;

Architetto Alberto CUSUMANO – Sicilia;

Architetto Michele DE LUCCHI – Lombardia;

Architetto Carlo FERRARI – Veneto;

Architetto Francesco LIPARI – Sicilia;

Architetto Francesco POLCI – Toscana;

Ingegnere Alessandro RAINONE – Campania;

Ingegnere Rocco ROSI – Basilicata;

Architetto Beniamino SERVINO – Campania;

Architetto Ada TONI – Puglia;

Architetto Amata VERDINO – Campania.