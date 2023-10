PRESENTATO A ROMA IL TRAILER DEL FILM “QUI STAREMO BENISSIMO” DI RENATO GIORDANO

Si è tenuta presso lo Spazio “Lazio, Terra di Cinema” presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, nel corso della Festa del Cinema 2023, la presentazione del trailer del Film “Qui Staremo Benissimo” di Renato Giordano, prodotto da Giallolimone Movie, Saba Produzioni e Green Onions Entertainement.

Nel corso della presentazione, moderata da Paola Bottero, sono intervenuti con il regista, Renato Giordano, i produttori: Raffaella Nappo (GialloLimone Movie); Sabatino Barbato (Saba Produzioni); Lorenzo Malafarina (Green Onions Entertainment). Il cast:

Maria Lauria (Giovanna), Floriana Gentile (Agata), Manuela Morabito (l’avvocato), Valerio Santoro (Ugo), Maria Guglielmo (Diletta).

“La trama del film racconta di una famiglia allargata – racconta Giordano – Reneè (Asia Argento) si circonda di tanti amici che grazie a lei trovano casa e famiglia. Sullo sfondo il vino, la Falanghina che è un’eccellenza del territorio sannita. Ho scelto Sant’Agata de’ Goti e Benevento perché amo il mio territorio e l’abbiamo ritenuti perfetti per il set. I produttori stanno già lavorando per la distribuzione, il film entro 18 mesi andrà in onda su Rai Cinema e spero presto anche in proiezione nelle sale cinematografiche. – conclude il regista con un titolo, che è anche l’emozione che vuol trasmettere il suo lavoro – Qui staremo benissimo!”

Il film “Qui Staremo Benissimo” è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania ed in collaborazione con Rai Cinema.