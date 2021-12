Pubblicato l’avviso per la selezione degli operatori da impiegare in progetti di servizio civile

L’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale hanno pubblicato l’avviso per la selezione di 55.793 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di servizio civile.

ANCI Campania seleziona 122 operatori volontari, su 13 Comuni distribuiti sulle 5 province della Campania, tra cui il Comune di Benevento in qualità di ente di accoglienza.

Il Comune di Benevento accoglierà n. 23 volontari così distribuiti:

– Progetto Rilanci Campania 2022: n.6 volontari

– Progetto Comunità Solidale 2022: n. 12 volontari

– Progetto Biblioteca per tutti 2022 : n.5 volontari

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, esclusivamente con le modalità descritte dal Bando, entro e non oltre le ore 14:00 del 26 gennaio 2021 collegandosi al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando completo bisogna collegarsi invece al sito di ANCI Campania (http://www.ancicampania.it).