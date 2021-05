Richiesta di personale nel settore turismo

La Proloco di Benevento Samnium comunica che la “ Sorrisi Group” Agenzia di Animazione Turistica cerca per stagione estiva (Giugno, Luglio, Agosto)2021 le seguenti figure.

Animatore fitness/ballo

Animatore DJ/tecnico luci

Animatore mini club

Animatore di Contatto

Capo animatori

Animatori Jolly

Animatori addetti allo sport

L’offerta è diretta a tutti coloro che vogliono fare un’esperienza all’insegna del divertimento con età da 18 a 30 anni con o senza esperienza, l’agenzia garantisce vitto e allogio, le zone di lavoro sono Campania, Puglia, Abruzzo.

Svolgere un’esperienza di lavoro stagionale costituisce un’ottima opportunità per iniziare ad arricchire il proprio CV e migliorare la conoscenza di lingue straniere. Il lavoro stagionale permette, infatti, di impegnarsi in un’occupazione lavorativa a breve termine, avendo la possibilità di viaggiare, entrare in contatto con culture diverse e perché no, di divertirsi.

Per partecipare alle selezione inviare una richiesta di colloquio entro Venerdì 14 Maggio 2021 alle seguenti email:

[email protected]

[email protected]

oppure inviare richiesta tramite pagina FB

Centro Solidale “Bene Attivi”

Proloco di Benevento “Samnium”