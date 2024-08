RITI SETTENNALI. MORTARUOLO E DE LUCA: “SOSTERREMO CON CONVINZIONE LA MANIFESTAZIONE DI FEDE E CULTURA DI LIVELLO INTERNAZIONALE”

Come sette anni fa, anche quest’anno ho avuto l’onore di partecipare ai Riti Settennali di penitenza in onore dell’Assunta, un evento che incarna i valori profondi e antichi della nostra terra. Lo scrive il Consigliere regionale della Campania Mino Mortaruolo.

Insieme al Presidente Vincenzo De Luca, abbiamo sostenuto con convinzione questa manifestazione di fede e cultura, riconosciuta a livello internazionale, in quanto patrimonio inestimabile per la Regione Campania che merita di essere custodito e celebrato con orgoglio.

Gesti, ritmi, preghiere, canti diventano misura del tempo con le generazioni. Un momento di grande richiamo collettivo attorno ai valori antichi di un popolo che nel presente vanno riletti, vissuti e interiorizzati con gli occhi della fede e del cuore.

La dedizione della comunità di Guardia Sanframondi nel mantenere viva questa tradizione secolare è un esempio di grande unità e senso di appartenenza – conclude Mortaruolo.