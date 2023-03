Salute, Ferrara (FdI): ‘Budget per strutture accreditate insufficiente, serve cambio di passo’

Interviene sull’annoso problema dei tetti di spesa regionali il responsabile provinciale Dipartimento Salute di Fratelli d’Italia Sannio, Sergio Ferrara, che scrive:

“Siamo alle solite: a Napoli il 10 marzo registra l’ultimo giorno di convenzione con il SSN per conto delle strutture accreditate, a Benevento da 14 si sospendono, almeno per la maggior parte delle strutture sanitarie accreditate, le prestazioni in convenzione e vengono erogate solo a pagamento. La stessa situazione si verifica nelle altre province della Campania.

Solo per pochi giorni al mese tac, ecografie, radiografie, analisi di laboratorio, prestazioni di riabilitazione e quant’altro possono essere normalmente erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dopodiché, a causa di budget insufficienti, tutti i cittadini che hanno bisogno di prestazioni sanitarie si devono arrangiare con i propri mezzi pagando o rinunciando a accertamenti sanitari fino al mese successivo.

La situazione appare evidentemente insostenibile poiché, come tutti sanno, nelle strutture pubbliche troviamo liste di attesa infinite che di certo non si conciliano con la necessità di accertamenti che richiedono celerità e che sono ulteriormente appesantite a causa di questo problema.

FdI denuncia l’incivile trattamento che si consuma a danno dei cittadini che finanziano il Servizio Sanitario Regionale da alcuni anni: poco più di tre anni fa furono raccolte firme al fine di sollecitare la regione Campania a sanare questa vergognosa situazione. Nulla si è fatto, se non dare voce al Presidente De Luca con le sue solite promesse di costruire Case e Ospedali di Comunità: nel frattempo, i cittadini devono affidarsi alla provvidenza divina!

Facciamo al Presidente De Luca una proposta: si provveda a un urgente extra-budget per finanziare prestazioni cui non possono rinunciare pazienti a particolare rischio quali oncologici, cardiopatici e emodializzati. Soltanto così le strutture pubbliche non subiranno ulteriore sovraccarico e i cittadini potranno svolgere le prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno a carico del SSN”.