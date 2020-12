SCUOLA. NOI CAMPANI:”PER IL PD DECARIANO MASTELLA E’ DIVENUTO UN’OSSESSIONE

“Non se ne può più di un Pd decariano-cittadino in preda all’isteria totale. Straparlano pur di fare qualche strampalata dichiarazione contro il sindaco Mastella che è diventato la loro vera ossessione.

L’ultima trovata dei piddini in salsa locale è l’operazione verità sulla scuola. Ma ci fanno o ci sono?”.

Così il coordinamento provinciale di Noi Campani a proposito della richiesta di un tavolo al Prefetto sulla chiusura delle scuole.

“Se avessero chiesto al Pd sindaco di Montesarchio che giustamente ha chiuso le scuole fino a Natale oppure se avessero fatto una telefonata all’assessore Pd di Apollosa e consorte del consigliere regionale del Pd Mortaruolo avrebbero evitato una brutta figura e verificato che il problema Covid è serio, esiste e colpisce tutte le famiglie, quindi evidentemente la popolazione scolastica non solo a Benevento ma in tutti i territori.

Sono numerosi i sindaci di tutti i colori politici, molti del Pd, che hanno chiuso nel Sannio e in Campania le scuole per evitare ulteriori contagi.

Da Baselice a Durazzano, da Ceppaloni a San Leucio del Sannio, da Airola a San Marco dei Cavoti, da Limatola a Dugenta e Frasso Telesino per citarne alcuni sanniti, Maddaloni, Santa Maria a Vico, Caiazzo, Mondragone, San Nicola la Strada, Casagiove, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Carinaro, Castel Volturno, Casapulla, San Tammaro, Cancello ed Arnone, Cellole, Dragoni, Trentola Ducenta, Cesa nel casertano. Sono inoltre numerosi i comuni avellinesi (tra gli altri Mirabella Eclano, Grottaminarda, Mercogliano, Santa Paolina), salernitani (tra gli altri Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino Pellezzano e Siano) e napoletani (tra gli altri Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Vico Equense, San Giorgio a Cremano, Giugliano, Marano, Villaricca), tanti a guida Pd, dove le scuole rimarranno chiuse fino a Natale.

Nel vicino Molise il presidente della Regione ha sospeso fino al 6 tutte le attività didattiche”, aggiungono i dirigenti del partito di Mastella che proseguono: “Anche a Caserta il sindaco Pd Marino ha chiuso le scuole. Anche per Marino occorrerebbe una operazione-verità? Oppure solo perché il sindaco si chiama Mastella bisogna contestare a prescindere?

Onestamente potremmo dividerci su tante questioni ma strumentalizzare le iniziative per evitare il contagio da Coronavirus è un atto sconsiderato che disorienta i cittadini in un momento di grande difficoltà”, affermano anche i dirigenti di Noi Campani che concludono: “I piddini invece che strumentalizzare ogni iniziativa del sindaco Mastella farebbero bene a collegarsi al sito della protezione civile nazionale dove potrebbero reperire i dati ufficiali delle singole province e verificare che, purtroppo, anche nell’ultima settimana siamo i primi in Campania per di contagi in percentuale sulla settimana precedente.

Il nostro appello è alle famiglie, ai giovani, a ciascuno di noi ad essere attento e a rispettare le regole per evitare il contagio soprattutto nelle imminenti festività”.