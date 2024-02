VOLLEY. ACCADEMIA, VITTORIA IN TRE SET CON CUTROFIANO

Nuova vittoria per l’Accademia Volley che ieri pomeriggio ha superato al Palaparente di Benevento il Cuorde di Mamma Cutrofiano (LE) con il punteggio di 3-0 (25-18, 25-18, 25-18) nella sedicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Un successo mai in discussione per le giallorosse che hanno dimostrato fin dalle prime battute di gara di essere scese in campo con il piglio giusto e grande determinazione. Il punteggio di 25-18, tra l’altro medesimo per tutte e tre le frazioni disputate, rispecchia fedelmente l’andamento della partita: l’Accademia non ha mai mostrato momenti di difficoltà ed è sempre riuscita a contenere i tentativi di rimonta di Cutrofiano, gestendo piuttosto agevolmente la partita.

Le giallorosse confermano con questa vittoria, la seconda consecutiva al Palaparente, i segnali di crescita delle ultime settimane: con sei punti in tre partite nel girone di ritorno, l’Accademia ha già migliorato il bottino dell’intero girone d’andata e si candida ad una seconda fase di stagione decisamente differente rispetto al deludente girone d’andata. I tre punti conquistati consentono alle beneventane di superare proprio Cutrofiano e balzare al terzultimo posto in classifica dove, tuttavia, non arrivano buone notizie dai risultati delle altre formazioni in lotta per la salvezza. L’obiettivo resta quello di affrontare ogni gara puntando alla vittoria a partire dal delicato turno di sabato prossimo in trasferta a Villaricca (NA).

Nota di cronaca della partita la presenza in panchina per Cutrofiano di Uccio Carratù, indimenticato allenatore della promozione dell’Accademia in Serie A2 e dell’unico campionato disputato dalle giallorosse nella medesima categoria, punto più alto della storia della società beneventana.

Tabellino Accademia Volley – CdM Cutrofiano

Parziali: 25-18, 25-18, 25-18.

Accademia: Diago Silva 18, Tufo (L1), De Santis, De Cristofaro (K) 4, Erra 10, Cona (L2) ne, Catapano 6, Dell’Ermo 8, Varricchio 2, Mottola 1, Benedì ne, Cuoco 1. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

CdM Cutrofiano: Brandi, Antonucci 5, Tornesello 1, Della Corte 8, Barbieri 5, Altavilla 5, Margherito ne, Greco 1, Ruggieri, Martella 7, D’Urso ne, Baratella (K) (L), Braccio 5. All. G. Sisto, Vice All. A. Carratù.