3BMETEO: APOTEOSI DEL CALDO AFRICANO, TEMPERATURE FINO A 46-47°C, previsioni fino a venerdì

Sarà un mercoledì di fuoco per diverse regioni con temperature localmente estreme, poco meglio tra giovedì e venerdì.

MERCOLEDÌ DI FUOCO, POCO MEGLIO TRA GIOVEDÌ E VENERDÌ: ci si prepara ad una nuova giornata infuocata con valori di temperatura sulle regioni meridionali molto simili se non in qualche caso anche superiori a quelli del martedì. Questo perché il cuore caldo dell’anticiclone africano manterrà ancora la sua posizione. Tuttavia già da stasera e ancora di più tra giovedì e venerdì qualcosa inizierà a cambiare. Non sarà un cambiamento definitivo ma una breve tregua nel caldo asfissiante che diventerà più sopportabile grazie ad un temporaneo spostamento della matrice più calda dell’alta pressione verso le Isole Baleari. Questo movimento garantirà l’ingresso sull’Italia di correnti settentrionali che stempereranno in parte la calura insopportabile degli ultimi giorni con un calo contenuto ma apprezzabile delle temperature. Per il momento solo un contentino visto che poi nel weekend di Ferragosto l’aria calda tornerà a tormentare l’Italia per portare un nuovo riscaldamento generale, ma che questa volta potrebbe essere l’ultimo. Intanto vediamo cosa ci aspetta nelle prossime 24-72 ore:

METEO MERCOLEDÌ: Nord, sereno o poco nuvoloso in pianura. Nubi sparse sui settori alpini e prealpini con qualche addensamento più consistente nel pomeriggio associato a locali rovesci o isolati temporali sui settori orientali. Centro, velature e stratificazioni anche spesse tra Sardegna e Lazio con isolati fenomeni in graduale dissolvimento dal pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso altrove. Sud, velature e stratificazioni sparse, anche compatte nella prima parte della giornata poi in graduale assorbimento tra il pomeriggio e la sera sui settori peninsulari, non esclusa qualche breve debole pioggia. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento al Centro Sud, in aumento al Nord, punte di 46-47°C in Sicilia, 45°C in Calabria, 41 in Puglia, Campania e Basilicata. Venti deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali. Mari calmi o poco mossi.

METEO GIOVEDÌ: Nord, sereno o poco nuvoloso in pianura. Nubi sparse sui settori alpini e prealpini centro orientali con qualche addensamento diurno più consistente associato a locali rovesci o isolati temporali tra Trentino e Friuli. Centro, velature e stratificazioni in Sardegna. Sereno o poco nuvoloso altrove. Sud, prevalgono cieli sereni su tutti i settori, possibile qualche addensamento basso mattutino sull’area tirrenica meridionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento al Nord, stabili al Centro in calo al Sud Peninsulare, in leggero calo sulle Isole. Venti moderati settentrionali con mari mossi.

METEO VENERDÌ: Nord, sereno o poco nuvoloso in pianura. Variabilità sui settori alpini e prealpini con tendenza nel pomeriggio a qualche rovescio o temporale a carattere sparso. Centro, giornata soleggiata su tutti i settori, al più velata sulla Sardegna. Sud, prevalgono cieli sereni su tutti i settori, possibile qualche addensamento diurno a ridosso della Dorsale appenninica. Temperature stazionarie o in lieve aumento al Centro, in lieve calo sulla Sicilia. Venti deboli settentrionali o a regime di brezza, mari poco mossi o temporaneamente mossi.

